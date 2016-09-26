Победитель турнира в Санкт-Петербурге немец Зверев поднялся на 24-ю строчку рейтинга ATP

Опубликован новый рейтинг ATP. В первой десятке изменений нет – лидирует по-прежнему серб Новак Джокович. Лучший из россиян – Андрей Кузнецов - занимает 46-ю строчку, как и на прошлой неделе. Победитель турнира в Санкт-Петербурге немец Александр Зверев поднялся с 27-го на 24-е место.

Рейтинг АТР

Положение на 26 сентября

1 (1*). Джокович (Сербия) – 14 040 очков

2 (2). Маррэй (Великобритания) – 9345

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 6365

4 (4). Надаль (Испания) – 4940

5 (5). Нишикори (Япония) – 4875

6 (6). Раонич (Канада) – 4510

7 (7). Федерер (Швейцария) – 3730

8 (8). Монфис (Франция) – 3545

9 (9). Бердых (Чехия) – 3470

10 (10). Тим (Австрия) – 3295…

24 (27). Зверев (Германия) – 1655...

46 (46). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 985…

51 (53). ЮЖНЫЙ (Россия) – 875…

95 (90). ДОНСКОЙ (Россия) – 628…

96 (93). КРАВЧУК (Россия) – 622

* – положение в предыдущем рейтинге