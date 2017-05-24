Нишикори и Андерсон вышли в четвертьфинал турнира в Женеве

Японский теннисист Кеи Нишикори во втором круге турнира АТР в Женеве обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана - 6:4, 6:3. В четвертьфинале он встретится с Кевином Андерсоном из ЮАР, который победил американца Джареда Дональдсона - 6:3, 6:7 (7:9), 6:2.
Женева (Швейцария)
Турнир ATP Banque Eric Sturdza Geneva Open
Призовой фонд 482 060 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Андерсон Кев. (ЮАР) - Дональдсон (США) - 6:3, 6:7 (7:9), 6:2
Нишикори (Япония, 2, WC) - Кукушкин (Казахстан) - 6:4, 6:3