Нишикори и Андерсон вышли в четвертьфинал турнира в Женеве. ТЕННИС - ATP. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
00:15 | ТЕННИС — ATP

Нишикори и Андерсон вышли в четвертьфинал турнира в Женеве

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Японский теннисист Кеи Нишикори во втором круге турнира АТР в Женеве обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана - 6:4, 6:3. В четвертьфинале он встретится с Кевином Андерсоном из ЮАР, который победил американца Джареда Дональдсона - 6:3, 6:7 (7:9), 6:2.

Женева (Швейцария) 

Турнир ATP Banque Eric Sturdza Geneva Open 

Призовой фонд 482 060 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Андерсон Кев. (ЮАР) - Дональдсон (США) - 6:3, 6:7 (7:9), 6:2

Нишикори (Япония, 2, WC) - Кукушкин (Казахстан) - 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/geneva/2017/

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