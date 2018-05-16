21:49 | Теннис — ATP

Нишикори, Дель Потро и Чилич - в третьем круге турнира в Риме


Болгарин Григор Димитров проиграл японцу Кеи Нишикори во втором круге турнира в Риме со счетом 7:6 (7:4), 5:7, 4:6. В третий круг вышли Бенуа Пэр, Хуан Мартин Дель Потро и Марин Чилич.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 4 872 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Бенуа Пэр (Франция) – Диего Шварцман (Аргентина, 14) – 2:6, 6:4, 6:2

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) – Стефанос Циципас (Греция, Q) – 7:5, 6:3

Марин Чилич (Хорватия, 4) – Райан Харрисон (США) – 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (7:1)

Альяж Бедене (Словения) – Кевин Андерсон (ЮАР, 7) – 6:4 отказ 2-го игрока

Кеи Нишикори (Япония) – Григор Димитров (Болгария, 3) – 6:7 (4:7), 7:5, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/roma/2018/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!