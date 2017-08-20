08:09 | ТЕННИС — ATP

Ник Киргиос: "Я не показал лучшего тенниса"

Австралиец Ник Киргиос признался, что очень взволнован перед финалом турнира в Цинциннати. В полуфинале он одолел испанца Давида Феррера.

– Я взволнован, но финал – это лишь всего еще одна игра, – цитирует AFP Киргиоса. – Выйду на корт, чтобы хорошо подавать, играть агрессивно. Феррер был очень сложным соперником для меня. Я не показал своего лучшего тенниса, не очень хорошо подавал. Но рад, что удалось вырвать победу, несмотря на это. В решающих матчах я чувствую себя комфортно. Если удается хорошо подавать, то у меня хорошие шансы на победу. У меня есть еще проблемы со здоровьем. Не буду притворяться, что на сто процентов готов. Но иду дальше, каждый день работаю над восстановлением.

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