18:53 | ТЕННИС — ATP

Надаль вышел в финал турнира в Монако

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Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал турнира в Монте-Карло, обыграв бельгийца Давида Гоффена со счетом 6:3, 6:1. В финале он встретится с соотечественником Альбертом Рамосом-Виньоласом.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Monte-Carlo Rolex Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Надаль (Испания, 4) – Гоффен (Бельгия, 10) – 6:3, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/montecarlo/2017/1/2/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

грунт и этим всё сказано, тут даже дядя Фёдор проиграл бы возможно. Рафик номер два в сезоне и номер один на грунте должен быть.

19:46

alexzander

ПоБеды)

18:55

alexzander

Молодец Рафа!Поеды в МК, в 10 раз!!!

18:55