Надаль вышел в финал турнира в Монако

Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал турнира в Монте-Карло, обыграв бельгийца Давида Гоффена со счетом 6:3, 6:1. В финале он встретится с соотечественником Альбертом Рамосом-Виньоласом.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Monte-Carlo Rolex Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Надаль (Испания, 4) – Гоффен (Бельгия, 10) – 6:3, 6:1