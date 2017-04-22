Надаль вышел в финал турнира в Монако

Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал турнира в Монте-Карло, обыграв бельгийца Давида Гоффена со счетом 6:3, 6:1. В финале он встретится с соотечественником Альбертом Рамосом-Виньоласом.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Monte-Carlo Rolex Masters
Призовой фонд 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Надаль (Испания, 4) – Гоффен (Бельгия, 10) – 6:3, 6:1
Долго наблюдал за идиотами на эт
грунт и этим всё сказано, тут даже дядя Фёдор проиграл бы возможно. Рафик номер два в сезоне и номер один на грунте должен быть.
19:46
alexzander
ПоБеды)
18:55
alexzander
Молодец Рафа!Поеды в МК, в 10 раз!!!
18:55