Надаль возглавляет чемпионскую гонку ATP, Хачанов на 25-м месте

В чемпионской гонке ATP от 2 июля лидирует испанец Рафаэль Надаль. В его активе 5040 очков.

Второе место занимает швейцарец Роджер Федерер, третьим идет немец Александр Зверев. Лучший среди россиян Карен Хачанов на 25-й позиции.

Чемпионская гонка АТР от 2 июля:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 5040 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 3660

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 3495

4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 3020

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 2985

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 2870

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 1620

8 (8). Джон Изнер (США) – 1500

9 (11). Кайл Эдмунд (Великобритания) – 1440

10 (9). Борна Чорич (Хорватия) – 1420…

25 (24). КАРЕН ХАЧАНОВ (Россия) – 865…

46 (43). ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (Россия) – 627…

75 (71). АНДРЕЙ РУБЛЕВ (Россия) – 440…

84 (80). ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (Россия) – 402