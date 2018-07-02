Надаль возглавляет чемпионскую гонку ATP, Хачанов на 25-м месте

В чемпионской гонке ATP от 2 июля лидирует испанец Рафаэль Надаль. В его активе 5040 очков.
Второе место занимает швейцарец Роджер Федерер, третьим идет немец Александр Зверев. Лучший среди россиян Карен Хачанов на 25-й позиции.
Чемпионская гонка АТР от 2 июля:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 5040 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 3660
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 3495
4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 3020
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 2985
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 2870
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 1620
8 (8). Джон Изнер (США) – 1500
9 (11). Кайл Эдмунд (Великобритания) – 1440
10 (9). Борна Чорич (Хорватия) – 1420…
25 (24). КАРЕН ХАЧАНОВ (Россия) – 865…
46 (43). ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (Россия) – 627…
75 (71). АНДРЕЙ РУБЛЕВ (Россия) – 440…
84 (80). ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (Россия) – 402
Дополнительная информация
- Джон Изнер
- Рафаэль Надаль
- Роджер Федерер
- Марин Чилич
- Евгений Донской
- Хуан Мартин Дель Потро
- Кевин Андерсон
- Карен Хачанов
- Андрей Рублев
- Александр Зверев-мл. (теннис)
- Доминик Тим
- Даниил Медведев (теннис)