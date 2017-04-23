Надаль в 10-й раз выиграл турнир в Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем турнира ATP в Монте-Карло. В финале он в двух сетах обыграл соотечественника Альберта Рамоса-Виньоласа. Это 70-й титул в карьере 30-летнего теннисиста.

Отметим, что Надаль выигрывает эти соревнования в 10-й раз. Он улучшил собственный же рекорд по количеству побед на отдельно взятом турнире.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Monte-Carlo Rolex Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Надаль (Испания, 4) – Рамос-Виньолас (Испания, 15) – 6:1, 6:3