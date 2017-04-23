17:04 23 апреля | ТЕННИС — ATP

Надаль в 10-й раз выиграл турнир в Монте-Карло

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Испанец Рафаэль Надаль стал победителем турнира ATP в Монте-Карло. В финале он в двух сетах обыграл соотечественника Альберта Рамоса-Виньоласа. Это 70-й титул в карьере 30-летнего теннисиста.

Отметим, что Надаль выигрывает эти соревнования в 10-й раз. Он улучшил собственный же рекорд по количеству побед на отдельно взятом турнире.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Monte-Carlo Rolex Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Надаль (Испания, 4) – Рамос-Виньолас (Испания, 15) – 6:1, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/montecarlo/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alexzander

Молодец Рафа! Долгожданная победа, 10 титул в Монте Карло, 70 в карьере и 29 Мастерс, надо догонять Новака с его 30!!!

17:11 23 апреля