Надаль сыграет с Димитровым в полуфинале турнира в Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль победил австрийца Доминика Тима в четвертьфинале турнира в Монте-Карло. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:0, 6:2.
В полуфинале Надаль сыграет с болгарином Григором Димитровым, который обыграл бельгийца Давида Гоффена.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 4 872 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Доминик Тим (Австрия, 5) – 6:0, 6:2
Григор Димитров (Болгария, 4) – Давид Гоффен (Бельгия, 6) – 6:4, 7:6 (7:5)
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alexzander
Молодец Рафа! Разгромил!!!!Победы в 1/2
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