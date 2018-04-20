15:43 20 апреля | Теннис — ATP

Надаль сыграет с Димитровым в полуфинале турнира в Монте-Карло

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Испанец Рафаэль Надаль победил австрийца Доминика Тима в четвертьфинале турнира в Монте-Карло. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:0, 6:2.

В полуфинале Надаль сыграет с болгарином Григором Димитровым, который обыграл бельгийца Давида Гоффена.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 4 872 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Доминик Тим (Австрия, 5) – 6:0, 6:2

Григор Димитров (Болгария, 4) – Давид Гоффен (Бельгия, 6) – 6:4, 7:6 (7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/montecarlo/2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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alexzander

Молодец Рафа! Разгромил!!!!Победы в 1/2

22:30 20 апреля

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