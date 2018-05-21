Надаль снова возглавил рейтинг АТР

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы на турнире в Риме вренул себе первую строчку в рейтинге АТР. На второе место переместился швейцарец Роджер Федерер.

Также в первой десятке рейтинга: Александр Зверев (Германия), Марин Чилич (Хорватия), Григор Димитров (Болгария), Хуан Мартин дель Потро (Аргентина), Кевин Андерсон (ЮАР), Доминик Тим (Австрия), 9 (10). Давид Гоффен (Бельгия) и Джон Изнер (США).

Лучший из россиян - Андрей Рублев. Он занимает 31 место.

Рейтинг ATP от 21 мая:

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 8770 очков

2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 8670

3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5615

4 (5). Марин Чилич (Хорватия) - 4950

5 (4). Григор Димитров (Болгария) - 4870

6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 4450

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3635

8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3195

9 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 3020

10 (9). Джон Изнер (США) - 2955

31 (32). Андрей Рублев (Россия) - 1397

39 (36). Карен Хачанов (Россия) - 1220

53 (50). Даниил Медведев (Россия) - 974

78 (77). Евгений Донской (Россия) - 726

99 (101). Михаил Южный (Россия) - 616.