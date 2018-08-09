Надаль и Зверев вышли в третий круг турнира в Торонто

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль во втором круге турнира АТР в Торонто обыграл француза Бенуа Пэра - 6:2, 6:3. Также в третий круг вышел Александр Зверев, который победил Брэдли Клана из США - 6:4, 6:4.
Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над Домиником Тимом - 6:3, 7:6 (8:6). В следующем раунде он сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
Торонто (Канада)
Турнир ATP Rogers Cup
Призовой фонд 5 315 025 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Бенуа Пэр (Франция) - 6:2, 6:3
Александр Зверев (Германия, 2) - Брэдли Клан (США, Q) - 6:4, 6:4
Стефанос Циципас (Греция) - Доминик Тим (Австрия, 7) - 6:3, 7:6 (8:6)
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