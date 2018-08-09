Надаль и Зверев вышли в третий круг турнира в Торонто

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль во втором круге турнира АТР в Торонто обыграл француза Бенуа Пэра - 6:2, 6:3. Также в третий круг вышел Александр Зверев, который победил Брэдли Клана из США - 6:4, 6:4.

Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над Домиником Тимом - 6:3, 7:6 (8:6). В следующем раунде он сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Торонто (Канада)

Турнир ATP Rogers Cup

Призовой фонд 5 315 025 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Бенуа Пэр (Франция) - 6:2, 6:3

Александр Зверев (Германия, 2) - Брэдли Клан (США, Q) - 6:4, 6:4

Стефанос Циципас (Греция) - Доминик Тим (Австрия, 7) - 6:3, 7:6 (8:6)