На итоговый турнир ATP претендуют Манчестер, Сингапур, Токио и Турин

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала шорт-лист городов, претендующих на Итоговый турнир года. В список вошли Манчестер, Сингапур, Токио и Турин. Окончательное решение о месте проведения ATP Finals будет принято не раньше марта 2019 года.

Заявку на проведение турнира подавал и Санкт-Петербург. Всего интерес в проведении неофициального чемпионата мира выражало более 40 городов.

Токио принимал самый первый итоговый турнир в 1970 году. В Сингапуре с 2014 по 2018 год проводился женский итоговый турнир, который с сезона-2019 переезжает в Шэньчжэнь.

ATP Finals c 2009 года проводится в Лондоне. В последний раз турнир пройдет на арене O2 в 2020 году, а с 2021-го сменит прописку.