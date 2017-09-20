Миша Зверев - во втором круге турнира в Метце

Представитель Германии Миша Зверев пробился во второй круг турнира в Метце, одолев Пьера-Юге Эрбера.
Метц (Франция)
Турнир ATP Moselle Open
Призовой фонд 482 060 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Лааксонен (Швейцария) - Матье П-А. (Франция, WC) - 7:5, 6:2
Зверев М. (Германия, 5) - Эрбер (Франция) - 6:7 (3:7), 6:3, 6:2
Маю (Франция, WC) - Браун (Германия, WC) - 6:1, 7:6 (7:4)
Второй круг
Гойовчик (Германия, Q) - Симон (Франция, 8) - 6:4, 7:6 (7:4)
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