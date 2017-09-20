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23:22 20 сентября | Теннис — ATP

Миша Зверев - во втором круге турнира в Метце


Представитель Германии Миша Зверев пробился во второй круг турнира в Метце, одолев Пьера-Юге Эрбера.

Метц (Франция) 

Турнир ATP Moselle Open 

Призовой фонд 482 060 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг

Лааксонен (Швейцария) - Матье П-А. (Франция, WC) - 7:5, 6:2

Зверев М. (Германия, 5) - Эрбер (Франция) - 6:7 (3:7), 6:3, 6:2

Маю (Франция, WC) - Браун (Германия, WC) - 6:1, 7:6 (7:4)

Второй круг 

Гойовчик (Германия, Q) - Симон (Франция, 8) - 6:4, 7:6 (7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/metz/2017/1/5/

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