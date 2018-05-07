Миша Зверев не вышел во второй круг турнира в Мадриде

Аргентинец Федерико Дельбонис выиграл у немца Мишу Зверева в первом круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:1, 2:6, 7:6(8:6).

В следующем раунде Дельбонис встретится с австрийцем Домиником Тимом, который пропускал стартовый круг.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 200 860 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) - Миша Зверев (Германия) - 6:1, 2:6, 7:6(8:6)