Миша Зверев не вышел во второй круг турнира в Мадриде

Аргентинец Федерико Дельбонис выиграл у немца Мишу Зверева в первом круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:1, 2:6, 7:6(8:6).
В следующем раунде Дельбонис встретится с австрийцем Домиником Тимом, который пропускал стартовый круг.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 200 860 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) - Миша Зверев (Германия) - 6:1, 2:6, 7:6(8:6)
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