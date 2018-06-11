Медведев вышел во второй круг турнира в Хертогенбосе

Россиянин Даниил Медведев выиграл у Юки Бхамбри в первом круге турнира в Хертогенбосе. Во втором круге он встретится с победителем матча Стефаноса Циципса и Таллона Гриспура.

Хертогенбос (Голландия)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 612 755 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - Юки Бхамбри (Индия) - 6:4, 6:1

Робин Хаасе (Голландия, 6) - Иво Карлович (Хорватия) - 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3

Мариуш Копил (Румыния) - Альяж Бедене (Словения) - 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:3