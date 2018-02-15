Медведев вслед за Рублевым вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Россиянин Даниил Медведев победил Пьера-Юге Эрбера из Франции во втором круге турнира в Роттердаме. В четвертьфинале он встретится с итальянцем Андреасом Сеппи, который одолел представителя Германии Александра Зверева.

Ранее в четвертьфинал пробился также Андрей Рублев.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 862 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, Q) - Пьер-Юге Эрбер (Франция, Q) - 3:6, 7:6(7:2), 6:4