17:43 | Теннис — ATP

Медведев вслед за Рублевым вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

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Россиянин Даниил Медведев победил Пьера-Юге Эрбера из Франции во втором круге турнира в Роттердаме. В четвертьфинале он встретится с итальянцем Андреасом Сеппи, который одолел представителя Германии Александра Зверева.

Ранее в четвертьфинал пробился также Андрей Рублев.

Роттердам (Голландия) 

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament 

Призовой фонд 1 862 925 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, Q) - Пьер-Юге Эрбер (Франция, Q) - 3:6, 7:6(7:2), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/rotterdam/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

Читалось.))

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