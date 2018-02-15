Медведев вслед за Рублевым вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Россиянин Даниил Медведев победил Пьера-Юге Эрбера из Франции во втором круге турнира в Роттердаме. В четвертьфинале он встретится с итальянцем Андреасом Сеппи, который одолел представителя Германии Александра Зверева.
Ранее в четвертьфинал пробился также Андрей Рублев.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 862 925 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, Q) - Пьер-Юге Эрбер (Франция, Q) - 3:6, 7:6(7:2), 6:4
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shpasic
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18:15