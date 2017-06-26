Медведев поднялся на 17 строчек в чемпионской гонке ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первую десятку поднялся болгарин Григор Димитров, опередивший испанца Пабло Карреньо Бусту, который теперь идет на 10-й позиции.
Среди россиян лучшим является Карен Хачанов, который с 45-го места поднялся на 33-е, а его соотечественник Даниил Медведев переместился на 17 позиций вверх и теперь занимает 50-ю позицию.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 26 июня
1 (1*). Надаль (Испания) – 6915 очков
2 (2). Федерер (Швейцария) – 4545
3 (3). Тим (Австрия) – 3165
4 (4). Вавринка (Швейцария) – 3140
5 (5). Зверев (Германия) - 2530
6 (6). Джокович (Сербия) – 1975
7 (7). Маррэй (Великобритания) - 1930
8 (8). Гоффен (Бельгия) – 1820
9 (11). Димитров (Болгария) - 1745
10 (9). Карреньо Буста (Испания) – 1740...
33 (45). ХАЧАНОВ (Россия) – 695...
50 (67). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 512...
63 (78). РУБЛЕВ (Россия) – 453...
82 (79). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 350...
91 (89). ДОНСКОЙ (Россия) – 324...
* – положение в предыдущем рейтинге