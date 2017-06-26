Медведев поднялся на 17 строчек в чемпионской гонке ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первую десятку поднялся болгарин Григор Димитров, опередивший испанца Пабло Карреньо Бусту, который теперь идет на 10-й позиции.

Среди россиян лучшим является Карен Хачанов, который с 45-го места поднялся на 33-е, а его соотечественник Даниил Медведев переместился на 17 позиций вверх и теперь занимает 50-ю позицию.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 26 июня

1 (1*). Надаль (Испания) – 6915 очков

2 (2). Федерер (Швейцария) – 4545

3 (3). Тим (Австрия) – 3165

4 (4). Вавринка (Швейцария) – 3140

5 (5). Зверев (Германия) - 2530

6 (6). Джокович (Сербия) – 1975

7 (7). Маррэй (Великобритания) - 1930

8 (8). Гоффен (Бельгия) – 1820

9 (11). Димитров (Болгария) - 1745

10 (9). Карреньо Буста (Испания) – 1740...

33 (45). ХАЧАНОВ (Россия) – 695...

50 (67). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 512...

63 (78). РУБЛЕВ (Россия) – 453...

82 (79). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 350...

91 (89). ДОНСКОЙ (Россия) – 324...

* – положение в предыдущем рейтинге