17:11 | ТЕННИС — ATP

Маррэй проиграл Тиму в полуфинале турнира в Барселоне

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Австриец Доминик Тим в трех сетах одолел британца Энди Маррэя в полуфинале турнира ATP в Барселоне. Его соперник по финалу определится в поединке хозяина корта Рафаэля Надаля и Орасио Себальоса из Аргентины.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 324 905 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Тим (Австрия, 4) – Маррэй (Великобритания, 1, WC) – 6:2, 3:6, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/barcelona/2017/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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БигБосс

Я рад.

18:20

Алый Дракон

Да не, все по плану чмоки - поражение от Тима нещитово )... Щитово было бы, если бы Энди Рафе в финале проиграл )) А так - Энди просто слился с турнира ))) Забрал деньги, и слился )))

17:55

Thomas_Boy

Опять Энди обэрился и обэпохился.

17:44

rusfed 2.0

Редкостный лузер. Лузер-аристократ

17:36

shpasic

кому попало Wild Card раздают, потом никто не ходит на такие матчи))

17:17

shpasic

очередной декласс Андрюшки)) ставка дня, бгг))

17:17