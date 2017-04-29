Маррэй проиграл Тиму в полуфинале турнира в Барселоне

Австриец Доминик Тим в трех сетах одолел британца Энди Маррэя в полуфинале турнира ATP в Барселоне. Его соперник по финалу определится в поединке хозяина корта Рафаэля Надаля и Орасио Себальоса из Аргентины.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 324 905 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Тим (Австрия, 4) – Маррэй (Великобритания, 1, WC) – 6:2, 3:6, 6:4
БигБосс
Я рад.
18:20
Алый Дракон
Да не, все по плану чмоки - поражение от Тима нещитово )... Щитово было бы, если бы Энди Рафе в финале проиграл )) А так - Энди просто слился с турнира ))) Забрал деньги, и слился )))
17:55
Thomas_Boy
Опять Энди обэрился и обэпохился.
17:44
rusfed 2.0
Редкостный лузер. Лузер-аристократ
17:36
shpasic
кому попало Wild Card раздают, потом никто не ходит на такие матчи))
17:17
shpasic
очередной декласс Андрюшки)) ставка дня, бгг))
17:17