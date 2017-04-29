Маррэй проиграл Тиму в полуфинале турнира в Барселоне

Австриец Доминик Тим в трех сетах одолел британца Энди Маррэя в полуфинале турнира ATP в Барселоне. Его соперник по финалу определится в поединке хозяина корта Рафаэля Надаля и Орасио Себальоса из Аргентины.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 324 905 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Тим (Австрия, 4) – Маррэй (Великобритания, 1, WC) – 6:2, 3:6, 6:4