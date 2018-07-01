Британский теннисист Энди Маррэй принял решение сняться с Уимблдона. Теннисист не играл почти год с Уимблдона-2017 из-за травмы бедра и вернулся на корты в июне, но понял, что пока не готов к полноценному возвращению.

"Всем привет. Мне очень неприятно сообщать, что я не сыграю на Уимблдоне. Я добился серьезного прогресса во время тренировок и матчей за последние 10 дней, но после тщательного обсуждения со своей командой я понял, что играть пятисетовые матчи пока рано. Мы сделали все возможное, чтобы успеть восстановиться к старту Уимблдоне.

Уже завтра я начну тренироваться на харде и рассчитываю вернуться на корты на американском харде. Спасибо всем за поддержку. Я рад, что после долгого ожидания наконец могу снова играть", – написал Маррей в Инстаграме.