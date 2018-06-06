Марко Чеккинато: "Это не сон, я действительно обыграл Джоковича?"

Итальянец Марко Чеккинато прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале Roland Garros. Чеккинато выиграл со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (13:11) и сенсационно вышел в полуфинал турнира "Большого шлема". На предыдущих турнирах "Большого шлема" он проиграл все четыре матча в основных сетках.

– Это лучший момент в моей карьере. Когда он подавал на четвертый сет при 5:3, я подумал, что мой турнир подходит к концу, – цитирует AP Чеккинато. – Я действительно обыграл Новака? Не могу поверить, как будто со какой-то!