Марат Сафин станет советником председателя Госдумы по спорту

Известный в прошлом теннисист Марат Сафин принял предложение председателя Государственной думы Вячеслава Володина стать его советником по вопросам спорта. Ранее экс-спортсмен решил отказаться от мандата депутата Госдумы.

– Я думаю, от такого нельзя отказываться, от таких возможностей, – приводят "Интерфакс" слова Сафина. – Сотрудничество с Госдумой? Мы ни от кого не убегаем, мы остаемся рядом. Чем могу, буду помогать, конечно. Вопросы есть по спорту – я всегда рядом.

Напомним, что Сафин был депутатом Госдумы с 2011 года. Он избран от "Единой России" по списку объединенной группы (Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашия, Нижегородская область).