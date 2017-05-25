Источник: Марат Сафин отказался от мандата депутата Госдумы

Известный в прошлом теннисист Марат Сафин решил отказаться от мандата депутата Государственной Думы, утверждает "Фонтанка". В распоряжении издания оказалось письмо экс-спортсмена в адрес спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. В нем Сафин указывает, что отказывается от мандата, так как хочет сосредоточиться на общественной работе.

"После окончания спортивной профессиональной карьеры в большом теннисе я, как победитель турниров "Большого шлема", принимаю участие в выставочных и ветеранских матчах, в международных турнирах АТР, осуществляю преподавательскую деятельность и считаю это направление общественно значимым.



С 2016 года, являясь первым российским теннисистом, включенным в Международный зал теннисной славы, веду разнообразную и довольно обширную представительскую работу. Готов выполнять любые ваши поручения, в том числе связанные с развитием российского спорта", – приводит "Фонтанка" текст документа.

Напомним, что Сафин был депутатом Госдумы с 2011 года. Он избран от "Единой России" по списку объединенной группы (Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашия, Нижегородская область).