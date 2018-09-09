Лечение травмы Надаля может занять от нескольких недель до полугода

Испанец Рафаэль Надаль рассказал, что его травма носит нетипичный характер. Ранее теннисист сетовал на проблемы со здоровьем, которые преследовали его по ходу US Open.

- Я знаю, что у меня за травма, она уже у меня была, - приводит Tennis.com слова Надаля. - Просто нужно лечить колено. Я знаю, с чем имею дело. Я уже сталкивался с этим раньше и знаю, что делать. Это не такое повреждение, когда вы что-то травмируете. Это тендинит. Это не та травма, которая говорит вам три недели или шесть месяцев, и вы вернулись. Может быть, с таким повреждением неделю спустя вы почувствуете себя лучше, а может и через шесть месяцев вам не станет лучше. Что касается меня, я очень конкурентоспособен в 32 года. Многие, в том числе и я сам, никогда бы не подумал, что в 32 года я буду бороться за титулы, за первые позиции рейтинга.

Надаль отказался от борьбы после двух проигранных сетов в полуфинальном матче с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.