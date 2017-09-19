Кузнецов проиграл Троицки на турнире в Петербурге

Россиянин Андрей Кузнецов не смог преодолеть барьер первого круга на турнире в Санкт-Петербурге. В двух сетах он дважды уступил на тай-брейке седьмому номеру "посева" Виктору Троицки.
Соперник Троицки определится в матче Душана Лайовича и Гидо Пельи.
Ранее во второй круг пробился Михаил Южный, который сыграет с Фабио Фоньини.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 960 490 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Троицки (Сербия, 7) - КУЗНЕЦОВ А. (Россия) - 7:6 (8:6), 7:6 (7:2)
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