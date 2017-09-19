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20:30 | Теннис — ATP

Кузнецов проиграл Троицки на турнире в Петербурге


Россиянин Андрей Кузнецов не смог преодолеть барьер первого круга на турнире в Санкт-Петербурге. В двух сетах он дважды уступил на тай-брейке седьмому номеру "посева" Виктору Троицки. 

Соперник Троицки определится в матче Душана Лайовича и Гидо Пельи.

Ранее во второй круг пробился Михаил Южный, который сыграет с Фабио Фоньини.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир ATP St. Petersburg Open 

Призовой фонд 960 490 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Троицки (Сербия, 7) - КУЗНЕЦОВ А. (Россия) - 7:6 (8:6), 7:6 (7:2)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/petersburg/2017/

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