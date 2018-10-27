Копил обыграл Зверева в полуфинале турнира в Базеле

Румынский теннисист Маркуш Копил обыграл немца Александра Зверева (6:3, 6:7 (6:8), 6:4) в полуфинале турнира АТР в Базеле (Швейцария). Матч продолжался два часа и 33 минуты.
Во втором полуфинале сыграют швейцарец Роджер Федерер и россиянин Даниил Медведев.
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 1 984 420 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Мариуш Копил (Румыния, Q) - Александр Зверев (Германия, 2) - 6:3, 6:7 (6:8), 6:4
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