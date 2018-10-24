Хачанов вышел во второй круг турнира в Вене

Первая ракетка России, победитель "ВТБ Кубка Кремля" Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Риме, переиграв хозяина кортов, обладателя wild card Денниса Новака – 6:3, 7:5. Во втором круге 22-летний россиянин встретится с японцем Кеи Нишикори, "посеянным" под пятым номером. Победитель турнира в Антверпене Кайл Эдмунд взял верх над Диего Шварцманом и вышел на Фернандо Вердаско.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 198 250 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия) – Деннис Новак (Австрия, WC) – 6:3, 7:5

Кайл Эдмунд (Великобритания, 8) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 7:6(7:3)