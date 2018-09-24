Хачанов сохраняет 24-е место в рейтинге АТР

Опубликован обновленный рейтинг АТР, который по прежнему возглавляет испанский теннисист Рафаэль Надаль. Единственное изменение в первой десятке - Доминик Тим поднялся с 8-й на 7-ю строчку, а Григор Димитров упал с 7-й на 8-ю.

Лучший из россиян - Карен Хачанов - по прежнему занимает 24-е место. Даниил Медведев поднялся с 35-й на 32-ю строчку, Андрей Рублев - с 69-й на 68-ю, а Евгений Донской - упал с 84-й на 85-ю.

Рейтинг ATP

Положение на 24 сентября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8760.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900.

3 (3). Новак Джокович (Сербия) – 6445.

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5980.

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4890.

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4715.

7 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3825.

8 (7). Григор Димитров (Болгария) – 3755.

9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3595.

10 (10). Джон Иснер (США) – 3470...



24 (24). Карен Хачанов (Россия) – 1605...

32 (35). Даниил Медведев (Россия) – 1287...

68 (69). Андрей Рублев (Россия) – 795...

85 (84). Евгений Донской (Россия) – 681.

* – положение в предыдущем рейтинге