Хачанов проиграл Лайовичу на старте турнира в Мадриде

Сербский теннисист Душан Лайович обыграл российского спортсмена Карена Хачанова в первом круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Соперником Лайовича в следующем раунде станет теннисист из Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 200 860 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Душан Лайович (Сербия, Q) – Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 6:3, 6:2