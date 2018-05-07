17:44 | Теннис — ATP

Хачанов проиграл Лайовичу на старте турнира в Мадриде

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Сербский теннисист Душан Лайович обыграл российского спортсмена Карена Хачанова в первом круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Соперником Лайовича в следующем раунде станет теннисист из Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 200 860 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Душан Лайович (Сербия, Q) – Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/madrid/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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За Арсеналий с децтва!))

Читалось.)) Вынос без напряга, Душан.)

18:17

shpasic

ждём дурачка с поздравлениями?)

18:08

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