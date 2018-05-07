Хачанов проиграл Лайовичу на старте турнира в Мадриде

Сербский теннисист Душан Лайович обыграл российского спортсмена Карена Хачанова в первом круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Соперником Лайовича в следующем раунде станет теннисист из Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 200 860 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Душан Лайович (Сербия, Q) – Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 6:3, 6:2
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За Арсеналий с децтва!))
Читалось.)) Вынос без напряга, Душан.)
18:17
shpasic
ждём дурачка с поздравлениями?)
18:08