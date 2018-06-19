Хачанов победил Мишу Зверева в первом круге в Халле

Россиянин Карен Хачанов в двух сетах обыграл представителя Германии Мишу Зверева в превом круге турнира в Халле. Его следующим соперником станет Кеи Нишикори.
Халле (Германия)
Турнир ATP Gerry Weber Open
Призовой фонд 1 983 595 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Карен ХАЧАНОВ (Россия) - Миша Зверев (Германия) - 7:6(7:5), 6:3
Мэттью Эбден (Австралия) - Малек Джазири (Тунис) - 6:0, 7:6(7:2)
Флориан Майер (Германия, WC) - Ришар Гаске (Франция, 8) - 6:2, 6:2
Бенуа Пэр (Франция) - Стив Джонсон (США) - 7:5, 7:6 (7:5)
Стефанос Циципас (Греция) - Лукас Пуйе (Франция, 5) - 6:2, 7:6 (7:3)
Филипп Кольшрайбер (Германия, 6) - Мартон Фучович (Венгрия) - 4:6, 6:3, 2:1 отказ 2-го игрока
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