Хачанов победил Мишу Зверева в первом круге в Халле

Россиянин Карен Хачанов в двух сетах обыграл представителя Германии Мишу Зверева в превом круге турнира в Халле. Его следующим соперником станет Кеи Нишикори.

Халле (Германия)

Турнир ATP Gerry Weber Open

Призовой фонд 1 983 595 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Карен ХАЧАНОВ (Россия) - Миша Зверев (Германия) - 7:6(7:5), 6:3

Мэттью Эбден (Австралия) - Малек Джазири (Тунис) - 6:0, 7:6(7:2)

Флориан Майер (Германия, WC) - Ришар Гаске (Франция, 8) - 6:2, 6:2

Бенуа Пэр (Франция) - Стив Джонсон (США) - 7:5, 7:6 (7:5)

Стефанос Циципас (Греция) - Лукас Пуйе (Франция, 5) - 6:2, 7:6 (7:3)

Филипп Кольшрайбер (Германия, 6) - Мартон Фучович (Венгрия) - 4:6, 6:3, 2:1 отказ 2-го игрока