14:56 | ТЕННИС — ATP

Хачанов победил Гулбиса и вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде

1

Россиянин Карен Хачанов победил Эрнеста Гулбиса во втором круге турнира в Бостаде. В четвертьфинале он встретится с победителем матча Александра Долгополова и Орасио Себальоса. 

Ранее в четвертьфинал турнира также пробился Андрей Кузнецов, который сыграет с Диего Шварцманом.

Бостад (Швеция) 

Турнир ATP SkiStar Swedish Open 

Призовой фонд 482 060 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Второй круг 

ХАЧАНОВ (Россия, 5) - Гулбис (Латвия) - 4:6, 7:6 (7:5), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/bastad/2017/

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Долго наблюдал за идиотами на эт

Паплану

16:25