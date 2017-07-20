Хачанов победил Гулбиса и вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде

Россиянин Карен Хачанов победил Эрнеста Гулбиса во втором круге турнира в Бостаде. В четвертьфинале он встретится с победителем матча Александра Долгополова и Орасио Себальоса.
Ранее в четвертьфинал турнира также пробился Андрей Кузнецов, который сыграет с Диего Шварцманом.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP SkiStar Swedish Open
Призовой фонд 482 060 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
ХАЧАНОВ (Россия, 5) - Гулбис (Латвия) - 4:6, 7:6 (7:5), 6:3
Долго наблюдал за идиотами на эт
Паплану
16:25