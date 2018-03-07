Хачанов и Донской сыграют между собой в первом круге в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе прошла жеребьевка мужской сетки турнира серии "Мастерс-1000". Первый номер посева получил швейцарец Роджер Федерер, который пропустит первый круг. Сразу со второго раунда начнут турнир все 32 "сеяных", в том числе и Андрей Рублев (27).

В первом раунде между собой встретятся Карен Хачанов и Евгений Донской. Победитель выйдет на южноафриканца Кевина Андерсона. Даниил Медведев сразится с американцем Стивом Джонсоном, а Михаил Южный – с португальцем Жоау Соузой.