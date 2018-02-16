Хаасе стал соперником Федерера на турнире в Голландии

Голландец Робин Хаасе вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме. Со счетом 6:4, 6:0 он победил своего соотечественника Таллона Грикспура. Хаасе выполнил шесть эйсов и реализовал пять брейк-пойнтов из 10. В четвертьфинале голландец сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 862 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Робин Хаасе (Голландия) - Таллон Грикспур (Голландия, WC) - 6:4, 6:0