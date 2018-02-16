01:46 | Теннис — ATP

Хаасе стал соперником Федерера на турнире в Голландии


Голландец Робин Хаасе вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме. Со счетом 6:4, 6:0 он победил своего соотечественника Таллона Грикспура. Хаасе выполнил шесть эйсов и реализовал пять брейк-пойнтов из 10. В четвертьфинале голландец сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.

Роттердам (Голландия) 

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament 

Призовой фонд 1 862 925 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Робин Хаасе (Голландия) - Таллон Грикспур (Голландия, WC) - 6:4, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/rotterdam/2018/

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