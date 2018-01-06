Хаасе и Мидделкоп – победители турнира в Пуне

Голландцы Робин Хаасе и Матве Мидделкоп выиграли турнир в Пуне в парном разряде. В финале турнира они победили французов Пьер-Юге Эрбера и Жиль Симона. Встреча завершилась в двух сетах с одинаковым счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Ранее Симон выиграл турнир в одиночном разряде.

Пуна (Индия)

Турнир ATP Tata Open Maharashtra

Призовой фонд 501 345 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Хаасе/Мидделкоп (Голландия, 2) – Эрбер/Симон (Франция) – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)