00:41 | Теннис — ATP

Гойовчик, несмотря на 15 эйсов Джонсона, вышел в финал в Делрэй-Бич


Немец Питер Гойовчик вышел в финал турнира в Делрэй-Бич. Со счетом 7:6 (7:3), 6:3 он победил американца Стива Джонсона. Джонсон выполнил 15 эйсов, но не сделал ни одного брейка. В финале Гойовчик встретится с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) – Фрэнсис Тиафо (США).

Делрэй-Бич (США) 

Турнир ATP Delray Beach Open 

Призовой фонд 556 010 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Петер Гойовчик (Германия) - Стив Джонсон (США) - 7:6 (7:3), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/delray/2018/

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