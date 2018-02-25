Гойовчик, несмотря на 15 эйсов Джонсона, вышел в финал в Делрэй-Бич

Немец Питер Гойовчик вышел в финал турнира в Делрэй-Бич. Со счетом 7:6 (7:3), 6:3 он победил американца Стива Джонсона. Джонсон выполнил 15 эйсов, но не сделал ни одного брейка. В финале Гойовчик встретится с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) – Фрэнсис Тиафо (США).

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open

Призовой фонд 556 010 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Петер Гойовчик (Германия) - Стив Джонсон (США) - 7:6 (7:3), 6:3