Гаске обыграл Томича и вышел в финал турнира в Хертогенбосе, где сыграет с Шарди

Француз Ришар Гаске обыграл австралийца Бернарда Томича (6:4, 6:7 (6:8), 6:2) в полуфинале турнира АТР в Хертогенбосе (Голландия). Матч продолжался один час и 49 минут.

В финале француз сыграет со своим соотечественником Жереми Шарди. Он обыграл австралица Мэттью Эбдена.

Хертогенбос (Голландия)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 612 755 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Ришар Гаске (Франция, 2) - Бернард Томич (Австралия, Q) - 6:4, 6:7 (6:8), 6:2

Жереми Шарди (Франция) - Мэттью Эбден (Австралия) - 6:4, 7:5