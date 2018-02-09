Гаске обыграл Джумхура и сыграет с Гоффеном в полуфинале турнира в Монпелье

Француз Ришар Гаске победил Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины в четвертьфинале турнира в Монпелье. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту.

В полуфинале Гаске сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном, который ранее обыграл россиянина Карена Хачанова.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 501 345 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ришар Гаске (Франция, 5) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 4) – 6:4, 6:2