Федерер вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае

Швейцарец Роджер Федерер победил украинца Александра Долгополова со счетом 6:4, 6:2 в третьем круге турнира в Шанхае. В четвертьфинале он встретится с французом Ришаром Гаске.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 6 216 400 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Гаске (Франция) - Симон (Франция) - 7:5, 6:7(5:7), 6:3

Федерер (Швейцария, 2) - Долгополов (Украина, Q) - 6:4, 6:2

Троицки (Сербия) - Изнер (США, 12) - 6:4, 7:6(7:4)