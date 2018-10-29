Федерер поднялся на третье место в чемпионской гонке ATP

Представлена обновленная версия чемпионской гонки ATP. Роджер Федерер после победы на турнире в Базеле поднялся с четвертого на третье место.

Россиянин Даниил Медведев, уступивший Федереру в полуфинале турнира в Базеле, поднялся на 15-е место.

Чемпионская гонка ATP от 29 октября:

1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7445

3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5660

4 (3). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5280

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4905

6 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4220

7 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3870

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3535

9 (10). Кэй Нисикори (Япония) – 3210

10 (9). Джон Изнер (США) – 3065...

15 (18). Даниил Медведев (Россия) – 1932…

16 (15). Карен Хачанов (Россия) – 1835…

70 (71). Андрей Рублев (Россия) – 715.

* - предыдущее место в рейтинге

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев поднялся с 20-го на 17-е место в рейтинге ATP, что позволило ему стать первой ракеткой России.