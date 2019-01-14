Федерер - о Маррее: "Я восхищаюсь Энди и его подходом к делу"

Швейцарец Роджер Федерер заявил, что восхищается подходом Энди Маррея. Ранее британский теннисист объявил, что Уимблдон станет его последним турниром.

Причиной такого решения Маррея стала боль в бедре. Спортсмен получил травму в июле 2017 года, в январе 2018 года перенес операцию.

- Маррей перепробует все варианты, чтобы обыграть соперника, - приводит Australian Open слова Федерера. - Он способен подрезать, атаковать, защищаться, менять тактику, пойти к сетке ради победы Энди полностью оставляет себя на корте.



Думаю, он не жалеет о проигранных матчах, и мне нравится в нем это. Не понимаю, когда игрок может выйти и делать только то, что у него получается, и больше ничего не пытаться. Маррей не такой, он один из лучших оборонительных игроков в истории. И при этом он довольно крупный, как Джокович. Я восхищаюсь Энди и его подходом к делу.

Маррей - победитель 47 турниров ATP (из них 45 в одиночном разряде). Он 11 раз играл в финалах турниров Большого шлема (как минимум по разу на каждом из турниров) и одержал три победы: US Open-2012 и Уимблдон в 2013 и 2016. Британец - единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. В 2016-м году стал первой ракеткой мира.

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