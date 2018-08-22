Федерер дал понять, что продолжит карьеру в 2019 году

Швейцарский теннисист Роджер Федерер произнес слова, которые говорят о том, что он собирается продолжить карьеру в следующем году.

Обсуждая переход от сотрудничества с Nike к использованию экипировки Uniqlo, швейцарец заявил: "Да, у нас были встречи две недели назад. Мы анализировали технические аспекты и цвета экипировки. Из-за сжатых сроков мы не успели сделать многое. Прежде всего, форма должна быть удобной. Так же мы делали и перед Уимблдоном. Мы уже начали планирование на 2019 год", - цитирует теннисиста Tennis World USA.

37-летний швейцарец выиграл 20 титулов "Большого шлема", что является рекордом для мужчин. Обладатель множества других рекордов, включая 310 недель в сумме на первом месте в мировом рейтинге (237 недель подряд).