Эрбер и Нишиока пробились в финал турнира в Шэньчжене

В финале турнира АТР в Шэньчжене (Китай) сыграют француз Пьер-Юг Эрбер и японец Йошихито Нишиока.

В 1/2 финала Эрбер обыграл австралийца Алекса Де Минаура (7:5, 2:6, 7:6 (10:8)), а Нишиока - испанца Фернандо Вердаско (1:6, 6:3, 7:6 (7:5)).

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир ATP Shenzhen Open

Призовой фонд 733 655 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Пьер-Юг Эрбер (Франция) - Алекс Де Минаур (Австралия, 7) - 7:5, 2:6, 7:6 (10:8)

Йошихито Нишиока (Япония, Q) - Фернандо Вердаско (Испания, 5) - 1:6, 6:3, 7:6 (7:5)