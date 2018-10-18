Джокович рассказал о встрече с Марадоной

Серб Новак Джокович рассказал о встрече с легендарным футболистом Диего Марадоной. Бывший главный тренер сборной Аргентины присутствовал на финале Итогового турнира ATP несколько лет назад.

- Марадона - большая легенда, было очень приятно с ним познакомиться, - приводит Tennis World USA слова Джоковича. - Несколько лет он приехал поддержать меня на Итоговом турнире ATP в Лондоне. Было приятно, что он поддерживал меня. Это невероятная честь и огромное удовольствие. Вряд ли, он может чему-то научиться у меня, но я точно могу многому научиться у него.

Он намного старше и гораздо опытнее. Его образ признан во всем мире. Он большая легенда. Возможно, Марадона - лучший футболист в истории. Я очень волновался, когда мы разговаривали, но это нормально. Общались мы по-итальянски. Он долго жил в Италии, поэтому отлично говорит на нем, а вот мне надо подтянуть язык.

Джокович поднялся на второе место в рейтинге ATP после победы на турнире в Шанхае. Этот титул АТР стал для сербского теннисиста 71-м в карьере.