Джокович помог зрителю, которому стало плохо во время игры

Серб Новак Джокович не остался равнодушным к болельщику, которому стало плохо во время матча сербского теннисиста с Жоау Соузой. Игра была остановлена, когда стало плохо одному из зрителей. Джокович подошел к нему, пообщался с ним, справившись о здоровье, а затем отдал свое полотенце.

Встреча была продолжена, и Джокович победил Соузу со счетом 7:5, 6:1.