Джокович поднялся на третье место в рейтинге АТР, Хачанов - 25-й

Серб Новак Джокович, выигравший US Open, поднялся на третье место обновленного рейтинга АТР. Лучшим из россиян в рейтинге остается Карен Хачанов, который занимает 25-е место.
Рейтинг АТР от 10 сентября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8760
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900
3 (6). Новак Джокович (Сербия) – 6445
4 (3). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5980
5 (4). Александр Зверев (Германия) – 4890
6 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4715
7 (8). Григор Димитров (Болгария) – 3755
8 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3665
9 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3595
10 (11). Джон Изнер (США) – 3470…
25 (26). Карен Хачанов (Россия) – 1605...
35 (36). Даниил Медведев (Россия) – 1262...
71 (38). Андрей Рублев (Россия) – 795...
84 (80). Евгений Донской (Россия) – 683.