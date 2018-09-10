Джокович поднялся на третье место в рейтинге АТР, Хачанов - 25-й

Серб Новак Джокович, выигравший US Open, поднялся на третье место обновленного рейтинга АТР. Лучшим из россиян в рейтинге остается Карен Хачанов, который занимает 25-е место.

Рейтинг АТР от 10 сентября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8760

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900

3 (6). Новак Джокович (Сербия) – 6445

4 (3). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5980

5 (4). Александр Зверев (Германия) – 4890

6 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4715

7 (8). Григор Димитров (Болгария) – 3755

8 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3665

9 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3595

10 (11). Джон Изнер (США) – 3470…

25 (26). Карен Хачанов (Россия) – 1605...

35 (36). Даниил Медведев (Россия) – 1262...

71 (38). Андрей Рублев (Россия) – 795...

84 (80). Евгений Донской (Россия) – 683.