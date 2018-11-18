Джокович обыграл Андерсона и вышел в финал Итогового турнира АТР

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в финал Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания). В полуфинале он обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона (6:2, 6:)2. Матч продолжался один час и 17 минут.
В финале серб сыграет с теннисистом из Германии Александром Зверевым.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 8 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) - Кевин Андерсон (ЮАР, 4) - 6:2, 6:2
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