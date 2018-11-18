Джокович обыграл Андерсона и вышел в финал Итогового турнира АТР

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в финал Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания). В полуфинале он обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона (6:2, 6:)2. Матч продолжался один час и 17 минут.

В финале серб сыграет с теннисистом из Германии Александром Зверевым.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 8 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) - Кевин Андерсон (ЮАР, 4) - 6:2, 6:2