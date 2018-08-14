Джокович и Вавринка вышли во второй круг турнира в Цинцинати

Серб Новак Джокович вышел во второй круг турнира в Цинциннати, переиграв в двух сетах американца Стива Джонсона. Также во второй круг вышли швейцарец Стэн Вавринка, аргентинец Леонардо Майер и американец Брэдли Клан.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 5 669 360 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Брэдли Клан (США, Q) - Максимилиан Мартерер (Германия) - 7:6(7:1), 6:4
Леонардо Майер (Аргентина) - Майкл Ммох (США, Q) - 6:4, 1:6, 6:4
Стэн Вавринка (Швейцария) - Диего Шварцман (Аргентина) - 6:2, 4:6, 6:3
Новак Джокович (Сербия) - Стив Джонсон (США) - 6:4, 7:6 (7:4)
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