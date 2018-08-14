Джокович и Вавринка вышли во второй круг турнира в Цинцинати

Серб Новак Джокович вышел во второй круг турнира в Цинциннати, переиграв в двух сетах американца Стива Джонсона. Также во второй круг вышли швейцарец Стэн Вавринка, аргентинец Леонардо Майер и американец Брэдли Клан.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 5 669 360 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Брэдли Клан (США, Q) - Максимилиан Мартерер (Германия) - 7:6(7:1), 6:4

Леонардо Майер (Аргентина) - Майкл Ммох (США, Q) - 6:4, 1:6, 6:4

Стэн Вавринка (Швейцария) - Диего Шварцман (Аргентина) - 6:2, 4:6, 6:3

Новак Джокович (Сербия) - Стив Джонсон (США) - 6:4, 7:6 (7:4)