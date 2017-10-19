15:21 | Теннис — ATP

Донской и Кузнецов вышли в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля"


Россияне Евгений Донской и Андрей Кузнецов вышли в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде. Сегодня они в двух сетах обыграли бразильца Рожериу Силву и итальянца Паоло Лоренци​.

Следующий соперник российской пары определится в поединке Дамир Джумхур / Антонио Санчич - Ханс Подлипник-Кастильо / Андрей Василевский.

Москва (Россия) 

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля 

Призовой фонд 877 580 долларов 

Закрытые корты, хард 

Парный разряд 

Четвертьфинал 

ДОНСКОЙ/КУЗНЕЦОВ А. (Россия) - Дутра Силва/Лоренци (Бразилия/Италия) - 6:4, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/kremlincup/2017/2/

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