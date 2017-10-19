Донской и Кузнецов вышли в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля"

Россияне Евгений Донской и Андрей Кузнецов вышли в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде. Сегодня они в двух сетах обыграли бразильца Рожериу Силву и итальянца Паоло Лоренци.
Следующий соперник российской пары определится в поединке Дамир Джумхур / Антонио Санчич - Ханс Подлипник-Кастильо / Андрей Василевский.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 877 580 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
ДОНСКОЙ/КУЗНЕЦОВ А. (Россия) - Дутра Силва/Лоренци (Бразилия/Италия) - 6:4, 6:1
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