Доминик Тим - соперник Медведева в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Австриец Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. Первая ракетка турнира победил Яна-Леннарда Штруффа из Германии.
Тим стал последним четвертьфиналистом турнира, его соперником станет Даниил Медведев - единственный россиянин, добравшийся до этой стадии.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 175 190 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Доминик Тим (Австрия, 1) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 7:6 (7:4), 6:4
Дополнительная информация
Материалы других СМИ