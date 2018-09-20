22:09 20 сентября | Теннис — ATP

Доминик Тим - соперник Медведева в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

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Австриец Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. Первая ракетка турнира победил Яна-Леннарда Штруффа из Германии. 

Тим стал последним четвертьфиналистом турнира, его соперником станет Даниил Медведев - единственный россиянин, добравшийся до этой стадии.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир ATP St. Petersburg Open 

Призовой фонд 1 175 190 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Доминик Тим (Австрия, 1) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 7:6 (7:4), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/petersburg/2018/

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