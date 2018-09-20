Доминик Тим - соперник Медведева в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Австриец Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. Первая ракетка турнира победил Яна-Леннарда Штруффа из Германии.

Тим стал последним четвертьфиналистом турнира, его соперником станет Даниил Медведев - единственный россиянин, добравшийся до этой стадии.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 175 190 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Тим (Австрия, 1) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 7:6 (7:4), 6:4