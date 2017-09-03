Долгополова рассердил вопрос журналиста о договорных матчах

Украинец Александр Долгополов отказался комментировать информацию о том, что его подозревают в проведении договорного матча. На пресс-конференции после матча US Open с Виктором Троицки его разозлили вопросы журналистов об этом.

– Если есть какие-то странные матчи, соответствующие люди это расследуют, – цитирует официальный сайт US Open Долгополова. – Я не думаю об этом. Не я должен это комментировать. Знаю лишь, что ты не можешь играть на одном уровне все время. Иногда случаются плохие матчи. Но азартные игры – не для меня. Мне не нравились слова в прессе, поэтому как только появилась информация, я все по этому делу рассказал, помог расследованию. Я не знаю, как продвигается расследование. Меня расспросили и все. Это все, что я мог сделать. Если кто-то хочет, он пишет об этом. Я играю в теннис. Контролировать тех, кто пишет, я не могу. Вы видели мое заявление? Зачем задавать мне одни и те же вопросы. Я здесь не о ставках говорить пришел. Мне будут задавать другие вопросы? Читайте то, что я сказал ранее. Не буду говорить об этом каждый день только потому, что какой-то журналист не смог приехать тогда, когда я про это рассказывал. Вы, конечно, можете задавать любые вопросы, но я могу ответить "Без комментариев".