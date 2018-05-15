Давид Гоффен - в третьем круге "Мастерса" в Риме

Бельгиец Давид Гоффен стал первым участником третьего круга "Мастерса" в Риме. Во вторник он переиграл хозяина турнира Марко Чеккинато – 5:7, 6:2, 6:2. Стефанос Циципас, чей соперник Борна Чорич отказался от продолжения борьбы, уступая 1:4, вышел на Хуана Мартина Дель Потро, Дамир Джумхур – на Рафаэля Надаля, а Николоз Басилашвили – на Новака Джоковича.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 4 872 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Диего Шварцман (Аргентина, 14) – Николас Харри (Чили, Q) – 6:4, 6:1

Лукас Пуйе (Франция, 16) – Андреас Сеппи (Италия, WC) – 6:2, 3:6, 7:6 (7:3)

Денис Шаповалов (Канада) – Томаш Бердых (Чехия, 15) – 1:6, 6:3, 7:6 (7:5)

Стефанос Циципас (Греция, Q) – Борна Чорич (Хорватия) – 4:1, отказ

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Фернандо Вердаско (Испания) – 6:3, 6:1

Николоз Басилашвили (Грузия, Q) – Филиппо Бальди (Италия, Q) – 6:4, 4:6, 6:4

Второй круг

Давид Гоффен (Бельгия, 9) – Марко Чеккинато (Италия, WC) – 5:7, 6:2, 6:2