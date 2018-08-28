Давид Феррер: "Знал, что не смогу завершить матч с Надалем"

Испанец Давид Феррер, который отказался от борьбы с Рафаэлем Надалем во втором сете матча первого круга US Open из-за боли в голеностопе, заявил, что знал заранее о таком исходе. Теннисист добавил, что ему грустно, что его последний турнир "Большого шлема" завершился подобным образом, но, тем не менее, он отметил, что гордится своей карьерой.

– Я знал, что закончить матч невозможно, – приводит ATP World Tour слова Феррера. – Я попробовал еще два гейма, но в конце концов, решил завершить игру, чем получить травму. Конечно, мне грустно, потому что это был мой последний матч на турнире "Большого шлема". Мне нравилось играть против Рафы, он мой хороший друг. Но в любом случае, я горжусь собой и своей карьерой.

Ранее Надаль выразил сожаление по поводу травмы соотечественника.